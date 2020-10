LOSC - Bamba évoque les ambitions des Dogues

Présent en conférence de presse avant le match du LOSC face à Strasbourg, Jonathan Bamba (24 ans) est revenu sur son bon début de saison.

Déjà auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'ailier nordiste a déjà plus marqué que la saison dernière. Une saison ratée qu'il veut oublier. "Je ne peux pas l'expliquer. J'ai n'ai rien changé. J'ai la même mentalité. J'ai toujours le soutien de tout le monde, de mes coéquipiers, du staff, de la direction. C'est un plaisir pour moi. À moi de continuer dans cette voie. Tant mieux si ça dure. C'est la récompense de mon travail au quotidien."

Ligue 1 - 6e Journée

Bamba a aussi profité de cette conférence de presse pour affirmer que le Lille vise le podium, sans pour autant négliger l'Europe. "Malgré le fait que la mayonnaise n'a pas totalement pris, on arrive à avoir des résultats. Quand tout sera parfait, ce sera bénéfique pour l'équipe. Toutes les compétitions seront bonnes à jouer. On n'a pas travaillé la saison dernière pour ne pas jouer l'Europe cette saison à fond. On a un groupe assez étoffé qui doit nous permettre d'obtenir des résultats en L1 et en C3."