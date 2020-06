LOSC - Benjamin André a trois objectifs en tête pour 2020-21

La première saison à Lille de Benjamin André n'a pas été couronnée de succès. Rapidement sorti de la Champions League durant la phase de poules, le club nordiste a échoué à la 4e place de Ligue 1 après le gel du classement, ne parvenant ainsi qu'à se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. "La Ligue Europa est une très belle compétition", rappelle néanmoins pour La Voix du Nord l'ancien rennais, qui est bien placé pour le savoir. "Il y a deux ans, je l'avais disputée avec Rennes et nous étions allés loin, jusqu'en huitièmes de finale contre Arsenal, ça a été une belle aventure. On va essayer avec Lille d'aller également le plus loin possible."

André, qui a repris l'entraînement hier avec le reste des troupes de Christophe Galtier, fixe deux autres objectifs collectifs pour la saison à venir. "On aimerait aussi gagner la Coupe de France car c'est toujours bon de gagner un trophée", poursuit-il alors que la Coupe de la Ligue, rappelons-le, ne sera pas relancée. "Et on espère faire au moins aussi bien en championnat, même mieux, sachant que l'objectif du LOSC doit être, chaque année, de viser le podium."