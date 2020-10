LOSC - Benjamin André réaffirme l'objectif Ligue des Champions

Hier soir, en clôture de la 7ème journée de Ligue 1, le Lille OSC a remporté le derby du Nord, corrigeant le Racing Club de Lens (4-0, résumé et notes). Invité de la chaîne Téléfoot ce lundi, Benjamin André, le milieu de terrain défensif des Dogues, est revenu sur ce succès probant. "Je suis très content du résultat, de la prestation. On s’est concentrés sur nous. Il y avait beaucoup d’attentes. C’était spécial sans les supporters mais on est restés concentrés comme il le fallait", a indiqué le numéro 21 des Dogues.

Avec cette cinquième victoire en sept levées, le club nordiste, toujours invaincu, trône sur la Ligue 1 avec 17 points au compteur. Les protégés de Christophe Galtier sont donc bien partis pour retrouver la Ligue des Champions, leur principal objectif : "On est dans la continuité de notre début de saison. L'objectif principal c’est la Ligue des Champions, nous voulons tous y arriver ensemble. On est un groupe, plus qu’une équipe, les postes sont doublés. Chacun aura sa carte à jouer", a-t-il conclu.