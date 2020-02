LOSC - Boubakary Soumaré a été écarté

Présent dans le groupe convoqué par Christophe Galtier, Boubakary Soumaré était absent de la feuille de match contre l'OM, dimanche soir (défaite 1-2). Une anomalie que l'entraîneur lillois a été invité à commenter après la rencontre. "Il y a une situation au club que je ne commente pas", a-t-il répondu, un brin énigmatique. "Dans des saisons, il peut y avoir des tensions entre un joueur et son club. On règlera ça en interne et on trouvera une solution." Pour rappel, Soumaré (20 ans) avait indiqué l'hiver dernier son souhait de terminer la saison au LOSC, alors que ses dirigeants l'avaient placé sur la liste des transferts. Ces "tensions" émanent-elles de ces divergences ?

"Dans ces conditions, j'ai donc pris la décisions de travailler sur deux autres options cette semaine", a poursuivi Galtier, qui avait décidé d'offrir sa première titularisation à la jeune recrue Jean Onana (20 ans) au milieu de terrain. "J'ai trouvé intéressant ce que Onana pouvait faire."