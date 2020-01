LOSC - Boubakary Soumaré très clair sur son mercato

Régulièrement annoncé sur le départ depuis six mois, Boubakary Soumaré va à contre-courant de tout ce qui se dit sur son avenir, ce lundi dans une interview à L'Equipe. "Je ne me vois pas partir", prévient le jeune milieu de terrain du LOSC (20 ans, sous contrat jusqu'en 2022), qui assure avoir fait part de son choix à son entraîneur Christophe Galtier. "Je me sens bien ici. J'apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des Champions. Un départ, ce n'est pas à l'ordre du jour (...) Je veux faire une saison pleine, oui. Je ne dis pas que je suis titulaire, mais la place que j'ai aujourd'hui, je suis allé la chercher avec mon travail, je l'ai gagnée. Je ne me vois pas partir sans avoir croqué dedans."

Très courtisé en Angleterre (Chelsea, Manchester United), Soumaré a également été supervisé par le Real Madrid récemment. Mais pas de quoi le dévier de sa trajectoire à court terme. "Ça ne m'a perturbé. Les infos, ça regarde les gens qui les lisent et les gens qui les écrivent", résume-t-il. "Le Real Madrid, c'est le haut de l'affiche. Mais je ne sais pas si je devrai passer par une étape avant, tout simplement parce que je ne suis pas dans l'optique de partir. Je me concentre sur le LOSC et les Espoirs."