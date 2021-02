LOSC - Burak Yilmaz forfait à Nantes, Yusuf Yazici incertain

Dimanche après-midi (17 heures, Stade de la Beaujoire), le Lille OSC sera sur les bords de l'Erdre pour affronter le FC Nantes. Pour cette affiche de la 24ème journée de Ligue 1, le leader du championnat sera encore privé des services de Burak Yilmaz. L'attaquant turc (35 ans, 9 buts et 4 passes décisives en 18 matches de Ligue 1 cette saison) souffre toujours de sa blessure à un mollet, contractée durant la première quinzaine de janvier.

"Il continue de faire son travail de réathlétisation. On verra s'il va pouvoir être disponible pour mercredi à Dijon", a expliqué son entraîneur, Christophe Galtier, en conférence de presse. De son côté, Yusuf Yazici, qui s'est tordu une cheville à Bordeaux mercredi soir (0-3), est incertain. "Il n'est pas sorti aujourd'hui. On verra demain (samedi) s'il sera sur le terrain, et on prendra sûrement une décision le matin du match", a précisé Christophe Galtier au sujet de son milieu offensif turc.