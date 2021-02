LOSC - Burak Yilmaz ratera la venue du Stade Brestois

Leader du classement (54 points), le Lille OSC recevra le Stade Brestois 29 ce dimanche après-midi (17 heures, Stade Pierre-Mauroy), pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre face aux Bretons, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, devrait pouvoir s'appuyer sur quasiment tout son effectif. Seuls Eugenio Pizzuto, cas contact au Covid-19, et Burak Yilmaz, touché à un mollet, sont indisponibles.

"On suit de près l'évolution. Ça prend le temps que ça prend, on n'est pas hors délai mais ça prend un peu plus de temps que prévu", a précisé le technicien nordiste au sujet de son attaquant. Ce dernier (35 ans, 9 buts et 4 passes décisives en 18 matches de championnat cette saison) est absent depuis la mi-janvier et reste incertain pour la réception de la formation néerlandaise de l'Ajax Amsterdam, jeudi soir (21 heures) lors des 16èmes de finale aller de la Ligue Europa.