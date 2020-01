LOSC - Campos n'a pas l'intention de quitter le club

Suite au départ de deux adjoints de Christophe Galtier vers Tottenham en novembre dernier, en raison de la prise de fonction de José Mourinho sur le banc des Spurs, certaines rumeurs laissaient entendre que Luis Campos pouvait être le suivant à rejoindre le technicien portugais à Londres. Rapidement, Gérard Lopez les avait démenties. Ce mardi, dans les colonnes de L'Equipe, Luis Campos a tenu des propos similaires à ceux du président lillois, expliquant à demi-mot qu'il ne quitterait pas le Nord de la France.

"Ma relation avec Gérard change le scénario. Je suis conseiller mais nous avons une relation qui dépasse le cadre professionnel et enjambe la frontière de l’amitié. D’autre part, je pense que le LOSC a un énorme potentiel pour devenir encore plus compétitif en France et en Europe" a-t-il expliqué.