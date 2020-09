LOSC - Christophe Galtier : 'Important de l'emporter et on a su le faire'

Vainqueur de Nantes 2-0 hier soir grâce à des buts de Pallois (csc) et Yilmaz (sp), Lille s'est emparé du fauteuil de leader de la Ligue 1. Les Dogues sont toujours invaincus en championnat, mais leur entraîneur Christophe Galtier s'est montré critique sur la performance de son équipe en conférence de presse.

"Les deux équipes ont joué. On s'est créé beaucoup de situations favorables mais, après une bonne entame, on a souffert dans la deuxième partie de la première période. On a le bonheur d'ouvrir le score avant la mi-temps et c'était important. Le début de notre deuxième période était très poussif. On a eu beaucoup de déchet technique, notamment nos latéraux, ce qui n'est pas habituel. Nos déplacements n'ont pas été très bien coordonnés. Est-ce que c'est une victoire méritée ? Je ne sais pas. Il était important de l'emporter et on a su le faire. C'est toujours important de faire un bon début de saison car on aura des moments plus difficiles", a analysé le coach nordiste.