LOSC - Christophe Galtier : "je ne dis pas que je n'aimerais pas entraîner l'OM, mais..."

Le LOSC reçoit l'Olympique de Marseille ce mercredi à 21 heures dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. Comme le veut la tradition lorsqu'une équipe entrainée par Christophe Galtier affronte l'OM, le technicien des Dogues a été interrogé sur un éventuel avenir sur le banc du stade Vélodrome. Présent en conférence de presse ce mardi, le technicien lillois a une nouvelle fois clamé son amour pour sa ville natale, mais a précisé qu'il ne se voyait pas forcément devenir un jour l'entraineur du club phocéen.

"Evidemment que c'est une partie importante de ma vie familiale et sociale. Mais à partir du moment où j'ai entamé ma carrière d'entraîneur après ma carrière de joueur, il n'y a pas chez moi l'obsession de devenir entraîneur à l'OM. Je ne dis pas que je n'aimerais pas entraîner l'OM, mais il n'y a aucune obsession. Et je n'aurais aucune frustration si, à la fin de ma carrière, je n'ai pas entraîné l'OM. J'aime vivre à Marseille, j'aime vivre dans mon village à Cassis, j'aime aller au stade Vélodrome voir des matchs, encore plus quand il y a des supporters, mais ça s’arrête-là" a assuré coach des Dogues.