LOSC - Christophe Galtier : "On a un calendrier chargé, mais c'est une chance"

Présent en conférence de presse en prévision du seizième de finale aller d'Europa League contre l'Ajax Amsterdam demain, l'entraineur du LOSC Christophe Galtier a évoqué la gestion du calendrier, ainsi que l'importance de l'Europa League dans la hiérarchie des compétitions du LOSC.

"On a un calendrier chargé, mais c'est une chance. Quand vous êtes entraineur, ou jeune joueur, en pleine forme, c'est un privilège de pouvoir enchainer les matchs pour les joueurs parce qu'il y a une exposition importante. Ils ont tous envie de jouer tous les matchs, ainsi il doit y avoir une gestion minutieuse de ma part et de mon staff pour maintenir une équipe en forme et dynamique, car notre jeu demande beaucoup d'efforts (...) L'Europa League est une compétition importante. Même si moi j'avais la sensation de dire 'faut faire attention', posez la question aux joueurs, il n'y en a pas un qui veut manquer une minute de cette compétition", a confié le technicien des Dogues.