LOSC - Christophe Galtier : "On est premiers mais on n'est pas favoris"

Leader de Ligue 1 après 22 journées (48 points), l'entraîneur du LOSC Christophe Galtier a confié en conférence de presse ne subir aucune pression par rapport à sa position au classement. "Cela ne nous fait rien. On enchaîne les matches avec trois jours de récupération quand d'autres en ont cinq (Lyon et Bordeaux). Dès la fin du match de Dijon, on s'est projeté sur le match à Bordeaux. Je ne vais pas m'endormir sur ce classement. C'est une satisfaction, une grande performance, c'est vrai. Mais cela n'aura servi à rien si on ne maintient pas notre exigence jusqu'à la fin. Il y a quatre équipes qui peuvent actuellement prétendre aux places européennes (Lille, Lyon, Paris, Monaco). Il faut insister sur les micro-détails qui font la différence au très haut niveau. On est premiers mais on n'est pas favoris. Lyon a un calendrier plus favorable", a lancé le technicien des Dogues, avant de poursuivre.

"Je veux m'appuyer sur ce classement pour décupler nos ambitions et notre investissement. Il est normal de se prendre au jeu car on est avancé dans la saison. Mais on reste très loin de la fin. Et il y a la réalité du calendrier, de la série des matches à venir, et enfin celle du contexte sanitaire, donc d'une saison sans public ni ambiance où votre effectif peut être diminué par le Covid-19 ou les blessures", a-t-il conclu.