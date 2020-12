LOSC - Christophe Galtier a des regrets malgré la victoire sur Bordeaux

Avec sa victoire sur Bordeaux (2-1, analyse et notes) et la défaite du PSG face à l'OL (0-1), le LOSC est premier de Ligue 1 à la fin de cette 14ème journée de Ligue 1. Les Dogues ont arraché un bon succès hier face aux Girondins, même si Christophe Galtier n'est pas totalement satisfait. L'entraîneur des Dogues a évoqué ses regrets en conférence de presse.

"Ce que je regrette c'est de ne pas avoir pu plier le match en deuxième période. Mike (Maignan, le gardien lillois) a été décisif à la 11e minute dans un face-à-face. Heureusement qu'on marque avant la mi-temps. Je me doutais que ça serait un match difficile car Bordeaux est une bonne équipe et mes joueurs commencent à avoir un peu de fatigue et il y a cette obligation de résultat à domicile si on veut être bien placé avant les fêtes de Noël" explique Galtier. "On a manqué de fraîcheur, Bordeaux nous a beaucoup fait courir en première période, c'était mieux en deuxième. On s'est précipité, on s'est laissé enfermer sur le pressing bordelais, on s'est entêté à jouer à l'intérieur alors que le jeu était sur les côtés. On a créé des brèches dans la défense bordelaise en seconde période. On a manqué de justesse et de lucidité mais c'est une victoire que je veux apprécier à sa juste valeur."