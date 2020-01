LOSC - Christophe Galtier a peur du mercato

Interrogé en conférence de presse après la qualification de son équipe pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue (victoire 2-0 face à Amiens), l'entraîneur lillois Christophe Galtier n'a pas caché sa crainte de perdre certains de ses meilleurs éléments pendant ce mercato. Dépouillé à chaque période de transferts - la politique des Dogues est ainsi faite -, l'effectif pourrait subir une nouvelle saignée cet hiver alors que Soumaré, Osimhen, Gabriel et consorts sont annoncés un peu partout en Europe.

"Toutes les équipes de L1 sauf Paris peuvent perdre des joueurs", a-t-il confié un brin taquin. "Fataliste ? Non, mais je ne veux pas me fatiguer à me battre contre des éléments contre lesquels je n'ai pas d'influence. Nos budgets sont ainsi faits qu'aujourd'hui il n'y a pas de clubs français qui peuvent refuser des offres exceptionnelles. La question est de savoir si nous allons en recevoir".