LOSC - Christophe Galtier a vécu une soirée parfaite

Il y avait du spectacle hier au stade Pierre Mauroy. Le LOSC n'a, en effet, fait qu'une bouchée du FC Lorient avec une victoire 4-0, marquée par le doublé de Yusuf Yazici mais aussi le premier but sous ses nouvelles couleurs pour Jonathan David. Christophe Galtier a forcément vécu une soirée parfaite.

"Oui, on a fait un match très appliqué, à l'opposé de Brest, mais peut-être qu'il a été aussi appliqué car il y avait eu ce trou d'air de 37 minutes à Brest. Il fallait respecter un certain équilibre car c'était une équipe forte sur les transitions, mais il fallait aussi être performants face à un bloc bas. Mes joueurs ont beaucoup tenté, il y a eu beaucoup de jeu entre les lignes, c'est une belle victoire, même si à 1-0, on leur donne l'occasion de revenir, ce qui m'a fait enrager. Heureusement, Mike (Maignan) a été très performant sur ce face-à-face, et à la mi-temps il a fallu repréciser les choses. Les joueurs ont pris plaisir à s'exprimer" a-t-il déclaré. "Quand vous enchainez les matches, on y laisse des efforts, de l'énergie, des joueurs, on verra où on basculera à mi-saison, on ne va pas s'endormir sur les compliments."