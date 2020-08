LOSC - Christophe Galtier analyse le nul contre Rennes

Repris à 1-1 à quinze minutes du terme de la partie, Lille a vécu une fin de soirée frustrante hier au stade Pierre Mauroy. Un match nul qu'a tenu à analyser l'entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse. "Sur la première période, on a marqué un beau but sur notre temps fort", lance l'ancien technicien de l'ASSE. "J'ai trouvé notre première mi-temps intéressante. L'équipe était bien équilibrée. On ouvre le score, on joue à 11 contre 10, et, si nous étions rentrés à la pause à 11, ça aurait été dur pour Rennes. Puis Rennes a fait une très bonne partie en seconde période, ils ont amené beaucoup de densité et de jeu sur la largeur et on a été en difficulté."

Après une excellente première période, le LOSC a complètement craqué après la pause dans une rencontre à dix contre dix après les expulsions de Boey et Reinildo. "On a beaucoup souffert lors de la seconde période. La déception, c'est le match nul, mais surtout d'avoir pris ce carton rouge. On a eu souvent le monopole assez haut mais on s'est créé très peu de situations. Mais c'est un peu normal, il y a des automatismes à trouver et l'adversaire était Rennes. J'ai trouvé l'équipe plus cohérente que la semaine dernière face à Brest (en amical)."