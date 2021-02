LOSC - Christophe Galtier en a marre des équipes qui ne font que défendre

Le LOSC affronte Lorient ce dimanche à 17 heures 05 dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Avant le déplacement en Bretagne, Christophe Galtier a évoqué sa crainte de devoir une nouvelle fois affronter une équipe qui propose un bloc très bas. Présent en conférence de presse, le technicien lillois a expliqué ce qu'il mettait en place pour pouvoir s'imposer face à des équipes défensives.

"On s'aperçoit que les équipes que l'on joue nous donne moins d'espaces par rapport à nos caractéristiques. S'il y a un moment où une équipe peut nous donner des espaces, c'est quand elle a le ballon. Nous avons énormément travaillé sur cela depuis janvier 2020. On a cette volonté de défendre en avançant (...) Il y a de grandes équipes européennes, comme l'Atlético Madrid, qui font en sorte que l'équipe adverse tombe dans la faute, le déséquilibre. Profiter, c'est pousser l'adversaire à faire des erreurs. Mais pour cela, il faut défendre en avançant, avoir des joueurs frais et pouvoir le faire sur la durée du match" a déclaré l'entraineur des Dogues.