LOSC - Christophe Galtier évoque l'enchainement des matchs avec la Ligue Europa

Le LOSC réalise une saison impressionnante. Leaders du championnat après 24 journées et qualifiés dans toutes les compétitions nationales et la Ligue Europa, les Dogues risquent de connaitre un rythme intense dans les prochaines semaines pour rester en lice dans chacune. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a évoqué la difficulté de pouvoir tenter de lutter sur tous les fronts.

"On est qualifiés. Vous dire qu'on va lâcher la Ligue Europa, non, je ne vous dirai pas ça. Est-ce qu'on a des chances de gagner cette compétition ? Ça paraît plus compliqué parce que, déjà il y a l'Ajax, puis les équipes reversées de Ligue des champions. Évidemment, l'accumulation de matches engendre de la fatigue, des risques de blessures. On était partis sur une série de dix matches, on en fera onze puisqu'on est qualifié en Coupe de France. Si on a le bonheur de se qualifier en C3, on sera sur une série de quinze matches tous les trois jours, ce qui est énorme. Derrière ça, il y a aura le problème de la coupure internationale. Avec le problème des joueurs qui vont sortir de l'UE et les mises en quarantaine au retour. Alors, quand vous avez tout ça en tête, évidemment qu'il peut y avoir une réflexion sur le fait de tout jouer. Mais oui, on doit tout jouer. Il n'y a pas à choisir. Le match le plus important, c'est celui qui arrive, encore plus dans la situation dans laquelle nous sommes" a déclaré le technicien lillois.