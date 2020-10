LOSC - Christophe Galtier évoque la rumeur OL !

Ce matin, La Voix du Nord faisait état d'un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Christophe Galtier (54 ans). Le journal annonce que le club de Jean-Michel Aulas est séduit par le profil du coach lillois pour remplacer Rudi Garcia l'été prochain. Présent en conférence de presse avant le match du LOSC face à...Lyon dimanche 21 heures, Galtier a répondu à la rumeur.

"Ce ne sont que des rumeurs et je suis concentré sur le match, il est très important. On fait un très bon début de saison, on est bien placé donc la concentration est sur le match, la préparation. Ce qui peut se dire ou s’écrire, c’est pour les gens. Je suis très hermétique à tout ça et les gens, qui me connaissent, savent que je suis à fond avec mon équipe", a insisté le technicien français. Pour rappel, Galtier est déjà passé par Lyon en tant qu'adjoint de Perrin entre 2008 et 2009.