LOSC - Christophe Galtier évoque un possible impact de l'élimination face à l'Ajax sur le match contre Strasbourg

Le LOSC reçoit Strasbourg ce dimanche à 17 heures 05 dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui arrive trois jours après la défaite (2-1) face à l'Ajax et l'élimination en 16ème de finale de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse, l'entraineur des Dogues a reconnu être encore affecté par cette contre-performance, mais espère voir ses joueurs passer outre et être prêts face aux Alsaciens.

"Je pense qu'ils ont switché. Pas moi car c'est une élimination, d'une belle compétition. J'espère que les joueurs ne sont pas comme moi, car j'ai de la déception, de la frustration. Et il faut faire attention, ne pas croire que les choses vont se faire naturellement contre Strasbourg. J'ai toujours en tête que les victoires appellent les victoires et que quand vous êtes dans une grande dynamique, une défaite peut engendrer des problèmes. Autant j'ai vu les joueurs déçus après le match, mais hier ça allait. Paradoxalement, l'élimination a moins marqué que la défaite face à l'Ajax à l'aller. Je peux comprendre par rapport au contenu du match mais c'est très paradoxal quand même. Je me dois d'être très vigilant" a déclaré le technicien lillois avant d'expliquer pourquoi son équipe est à chaque fois parvenu à s'imposer après une défaite. "Déjà, il y a la qualité de l'effectif. Ensuite, j'essaie de maintenir une certaine fraîcheur et de ne pas être sur des joueurs fatigués, même si certains jouent beaucoup plus et peuvent montrer un peu de fatigue. À chaque match, il y a de la fraîcheur physique et mentale. La qualité de l'effectif permet de maintenir une certaine concurrence, qui impose une certaine exigence, une obligation de performance et de résultats" a révélé l'ancien coach de l'ASSE.