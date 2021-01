LOSC - Christophe Galtier explique les absences de Renato Sanches et Burak Yilmaz

Après la victoire face à Reims (2-1), Christophe Galtier a fait un point blessé en conférence de presse. L'entraîneur du LOSC a notamment évoqué l'absence de dernière minute de Renato Sanches, qui était pourtant dans le groupe pour la rencontre. "On devait récupérer Renato pour ce match. Pour être clair, il a fait son entraînement normalement hier (samedi). Ce matin, il a quitté la mise au vert parce qu’il avait des douleurs résiduelles sur un plan musculaire. Non pas sur son ancienne blessure mais ailleurs. En accord avec lui et le staff médical, nous avons pris la décision de ne prendre aucun risque", a-t-il déclaré.

Burak Yilmaz, quant à lui, s'est blessé à l'entraînement ce samedi. "Concernant Burak, il n’a pas fini l’entraînement hier (samedi). Il a arrêté au bout d’un quart d’heure en raison de douleurs au mollet. Il a passé des examens et a une petite lésion au niveau du mollet". L’avant-centre turc devrait être éloigné des terrains entre deux et trois semaines. Bonne nouvelle en revanche, Zeki Celik pourrait "normalement" faire son retour contre Rennes le week-end prochain.