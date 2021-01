LOSC - Christophe Galtier ne cache pas sa satisfaction

La satisfaction était présente hier du côté de Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC. En effet, en conférence de presse, le technicien s'est montré très satisfait de la victoire face à Reims (2-1, analyse et notes), arrachée dans le temps additionnel grâce à Jonathan David.

"Je suis satisfait de la victoire. On a eu du mal en première période, notamment sur l’entame de match. On s’est créé peu de situations et on prend un but stupide. Il fallait rester calme et positif à la pause, même si la première période était moyenne, car je n’avais pas le sentiment de voir les joueurs ne pas se battre et tout donner. Ça a été mieux en deuxième période. La possibilité d’égaliser rapidement nous permet de rester dans le match et développe une envie supplémentaire. On a été plus dangereux mais aussi plus ouvert et Mike (Maignan) nous maintient dans le match. Avec beaucoup d’abnégation, on arrache la victoire en fin de match. On aurait dû passer plus sur les côtés pour étirer leur bloc bas. Gagner comme ça doit conforter les joueurs sur ce que doit être une équipe : beaucoup de détermination, d’envie, d’abnégation. Ce but de Jonathan David est un soulagement car tout le monde se bat et on a su l’emporter. L’équipe fait beaucoup d’efforts sans être aussi brillante qu’elle l’a été mais je suis persuadé que ça va s’améliorer. Je ne regarde pas trop devant mais plutôt ce qui se passe derrière" a-t-il déclaré.