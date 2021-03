LOSC - Christophe Galtier pique certains joueurs après la victoire en CDF

Après la victoire 3-1 face au Gazélec Ajaccio, Christophe Galtier est logiquement passé en conférence de presse. L'entraîneur du LOSC aurait préféré marquer le deuxième but plus tôt dans le match et adresse un petit message à certains joueurs du groupe.

"Dans ce genre de match, il est très important d'ouvrir le score. Ce but un peu chanceux a ouvert des espaces, je regrette simplement que l'on n'ait pas pu se mettre à l'abri en première période. Il y avait de notre côté un avantage physique [le championnat de National 2 étant suspendu, NDA], cela s'est hélas pour le Gazélec ressenti au fil du match. J'ai trouvé que l'on était moyen dans le jeu, mais les changements ont fait du bien. Chez certains, quand on a l'opportunité de jouer, on doit montrer plus d'engouement. Dans ce genre de matchs, les statuts restent dans les vestiaires" a-t-il déclaré.