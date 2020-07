LOSC - Christophe Galtier pousse son coup de gueule

Victorieux face aux Belges de Mouscron (2-1), Lille poursuit la préparation de sa saison 2020-2021. A l'occasion de cette rencontre amicale, son entraîneur, Christophe Galtier en a profité pour revenir la reprise du football en France, et le non-respect des gestes barrières, notamment au Parc des Princes où 1 000 ultras se sont entassés en bas du virage Auteuil. "Continuons à nous comporter comme nous le faisons et nous allons confiner à nouveau et ce sera le grand bordel", exprime l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne. "C'est à l'État de prendre des mesures. J'ai passé huit jours dans le sud et ce que j'ai vu... Chez nous, il ne faut pas inciter mais interdire. Sinon, on ne pourra pas éviter une deuxième vague."

Un coup de gueule saignant de la part d'un Galtier remonté contre le laxisme des Français face à la propagation du coronavirus. "Je ne suis qu'un entraîneur mais je suis attentivement ce qui se passe dans mon pays", déplore l'intéressé. "Si une deuxième vague arrive, ça va être compliqué pour tout le monde. Il faut être plus ferme et en appeler à la responsabilité individuelle. J'ai vu qu'il y avait du monde en Bretagne et que chez nous, dans le Nord, il y avait recrudescence des cas. J'aimerais que chacun soit responsable pour, non pas que l'on puisse reprendre une vie normale, mais au moins une activité professionnelle."