LOSC - Christophe Galtier prend la défense de Jonathan David

La première prestation officielle de Jonathan David sous ses nouvelles couleurs du Lille OSC, samedi soir contre Rennes (1-1, résumé et notes), ne restera pas dans les annales. Face aux Bretons, la recrue la plus chère de toute l'histoire du club nordiste (27 millions d'euros, hors bonus) n'a pas montré grand chose. Une prestation décevante qui n'inquiète pas outre mesure Christophe Galtier. En conférence de presse, l'entraîneur des Dogues a pris la défense du Canadien de 20 ans, qui n'avait pas joué depuis plus de cinq mois.

"Ça été plus difficile pour lui car il est arrivé il y a très peu de temps. Son dernier match remonte au 10 mars. Il n’a joué aucun match amical avec son ancien club et n’avait que 60 minutes dans les jambes avec nous. Il y a des choses très intéressantes chez Jonathan. Il y a des automatismes à trouver, à travailler. C’est un joueur intéressant entre les lignes, dans la profondeur. Il faut que les uns et les autres se découvrent dans le jeu. J’ai pris l’option de le changer au bout de la 65ème minute par précaution. Quand on s’est retrouvé à 10 contre 10, il s’est trouvé esseulé. Je ne suis pas aller plus loin sur un plan physique parce que je craignais qu’il puisse avoir des problèmes. À force de travail, on va trouver des automatismes et des relations", a indiqué le technicien lillois.