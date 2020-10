LOSC - Christophe Galtier prend la défense de Jonathan David mais...

Recrue la plus chère de toute l'histoire du Lille OSC (27 millions d'euros, hors bonus), Jonathan David (20 ans) n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en sept journées de Ligue 1. Après le large succès dans le derby face au Racing Club de Lens (4-0, résumé et notes) et la nouvelle prestation très moyenne du joueur canadien, Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a pris la défense du natif de New-York en conférence de presse. S'il se montre encore patient avec son attaquant nord-américain, le technicien nordiste espère toutefois qu'un déclic interviendra très prochainement.

"Je fais confiance à Jonathan David. Ses partenaires lui font confiance. Il y a des joueurs qui s’intègrent rapidement. L’an dernier, c’était Victor (Osimhen). Cette année, c’est Sven (Botman). C’est un peu plus difficile pour Jonathan. Il le sait. C’est un buteur. Un buteur qui ne marque pas peut basculer dans le doute, il y a tout un travail collectif à faire pour lui", a estimé Christophe Galtier, et de secouer un peu son numéro 9 : "Il doit aussi aller chercher tout au fond de lui-même autre chose pour trouver ce déclic. Il est jeune. Il a peut-être sous-estimé le niveau de la Ligue 1. C’est un vrai buteur. Il est en dessous de son niveau mais s’il adhère à ce qu’on va lui proposer, je suis sûr qu’il retrouvera rapidement le chemin des filets".