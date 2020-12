LOSC - Christophe Galtier réagit à la vente imminente du LOSC et au départ de Gérard Lopez

Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, a évoqué les informations concernant la vente imminente du LOSC par Gérard Lopez.

Christophe Galtier a connu mieux comme atmosphère pour préparer un match. Alors que son LOSC est leader de Ligue 1, il va y avoir énormément de changements en interne puisque Gérard Lopez, le Président, va vendre Lille dans les prochaines heures. En effet, le dirigeant est contraint de céder le club en raison des difficultés financières du LOSC et des emprunts qu'il a contracté avec le fonds d'investissement Elliott.

"J'ai eu Gérard Lopez, mon président, hier, longtemps dans la soirée, j'ai échangé et partagé avec lui. C'était un moment difficile, sur un plan humain, très difficile, puis j'ai eu un appel d'Olivier Létang tard dans la soirée pour expliquer la situation" révèle Galtier à Téléfoot. "Depuis cet appel, on est dans la préparation du match".

Toutefois, Galtier l'assure, il n'est pas inquiet pour le LOSC, même si des départs pourraient être réalisés cet été pour rembourser l'argent emprunté. "Est-ce que je suis inquiet ? Non, il ne faut pas l'être, on a un effectif de qualité. Il faudra être performant sur le terrain, ce qu'il se passera après au niveau de la présidence, ce sera avec les personnes concernées" lâche-t-il. "Il n'y a aucune discussion sur le sportif, mon président Gérard Lopez dans la soirée et derrière Olivier, les deux m'ont expliqué la situation. Il n'a été nullement sujet du sportif et de mercato."