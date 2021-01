LOSC - Christophe Galtier réagit au licenciement de Ruffier

C'est désormais officiel, Stéphane Ruffier n'est plus un joueur de l'AS Saint-Etienne. Après des mois de conflit avec son entraineur et ses dirigeants, l'international français a été licencié par les Verts. Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier est revenu sur le départ du gardien qu'il a entrainé pendant six saisons.

"C’est très difficile de porter un jugement, je dis que c’est dommage. Dommage pour le club, dommage pour Stéphane, de finir comme cela. C'est regrettable, quand vous arrivez à une telle situation, c’est que quelque part, il y a un désaccord total ou pas d’entente possible. Sur un plan personnel, je sais ce que Stéphane a pu nous apporter quand j’étais entraîneur de l’AS Saint-Etienne, mais c’était il y a quelques saisons. Cela se finit mal, je trouve que tout le monde a raté quelque chose" a regretté l'entraineur des Dogues.