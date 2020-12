LOSC - Christophe Galtier réagit la potentielle arrivée d'Olivier Létang

Christophe Galtier a connu mieux comme climat pour préparer un match. En effet, hier face à Dijon, le LOSC s'est imposé 2-0 mais le succès est passé au second plan. Journalistes comme supporters préfèrent savoir, d'abord, ce qu'il va se passer en interne, alors que Gérard Lopez est poussé vers la sortie. L'entraîneur des Dogues a évoqué le futur départ de son président, et son remplacement potentiel par Olivier Létang après la rencontre. "Ce n'est pas encore effectif. J'ai eu hier (mardi) Gérard Lopez, mon président, et ce soir (mercredi), c'était ma centième (à la tête de Lille en L1). C'était une victoire importante pour le club, et je lui dédie cette victoire, comme cette centième. C'est un homme avec lequel j'ai une relation forte sur le plan humain, et je ne parlerai pas au passé. Un homme avec lequel j'ai beaucoup échangé ces deux derniers jours, et notamment hier. Il m'a tenu informé de la situation hier soir, nous avons beaucoup parlé, quand il était possible de parler. Et ensuite, pour ne trahir personne, Olivier Létang m'a appelé aussi pour m'expliquer la situation. Vous en dire plus est très difficile, car depuis je n'ai plus d'échange. Je vous lis, je vous écoute, vous les médias, mais je n'ai pas plus d'informations que ça, si ce n'est qu'il me semble qu'il va y avoir une autre gouvernance. Je verrai avec mon prochain président, le prochain propriétaire du club, et je pense que cela va se faire rapidement, d'après ce que j'ai su, d'après ce que le président m'a dit. Les raisons, je ne les connais pas. Je voudrais ajouter que ça fait trois ans que je suis au club, trois ans que je collabore et que j'échange en permanence avec le président. Sur le plan humain, ma nuit et ma journée ont été très difficiles. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Je sais aussi faire la part des choses, dès demain, j'aurai sûrement des discussions, je crois, avec Olivier Létang, qui va sûrement être nommé président. Nous échangerons et on préparera de manière très professionnelle le match de Paris puis celui de Montpellier. On parlera après sur le reste, j'écouterai" explique Galtier.

Toutefois, le technicien du LOSC semble valider l'arrivée d'Olivier Létang. "C'est difficile. Il se passe ce qu'il se passe, il va y avoir un nouveau propriétaire, un nouveau président. Si c'est Olivier (Létang), il connaît le football. Je suis convaincu et persuadé qu'il va faire en sorte de ne rien chambouler dans l'organisation, et qu'on restera dans la lancée de ce qu'on a fait depuis quelques saisons. Après, je serai à l'écoute, à disposition, comme je l'ai toujours fait avec Gérard (Lopez) et Luis (Campos). Je serai à l'écoute du propriétaire et du président. (...) Mes longues conversations que j'ai eues hier avec monsieur Lopez font que je resterai pied au plancher, à fond, avec les nouveaux propriétaires et le nouveau président."