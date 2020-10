LOSC - Christophe Galtier refuse d'enfoncer Jonathan David

Comme à chaque conférence de presse du Lille OSC, le sujet Jonathan David est très vite arrivé sur la table. Muet depuis son arrivé chez les Dogues, l'attaquant canadien (20 ans), plus gros transfert de l'histoire du club nordiste, garde toujours la pleine confiance de Christophe Galtier. L'entraîneur lillois n'est pas inquiet par la mauvaise passe traversée actuellement par son numéro 9.

"Je serais inquiet si Jonathan David n’était pas dans l’esprit. Or il l’est. Il me montre tous les jours à l’entraînement un réel investissement. Quand ça ne fonctionne pas, il faut se réfugier dans le travail et c’est ce qu’il fait. J’avais connu la même situation avec Pierre-Emerick Aubameyang à Saint-Etienne qui avait connu quelques mois difficiles à son arrivée. Comment j’avais travaillé avec lui ? Tout simplement en essayant d’améliorer les choses dans la surface de réparation, toujours entreprendre, essayer. Le travail et rien que le travail. Ce qui compte dans ce moment-là, c’est d’avoir le soutien de toute l’équipe. Jonathan l’a. J’ai eu une discussion hier avec Burak à ce sujet et on est d’accord pour dire qu’avec le travail, les choses vont finir par s’inverser", a lancé le technicien nordiste.