LOSC - Christophe Galtier répond à Olivier Létang

Hier soir, Olivier Létang, le nouveau président du Lille OSC, a affirmé sa volonté de poursuivre l'aventure avec Christophe Galtier (54 ans). Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce vendredi, l'entraîneur des Dogues s'est dit flatté par les déclarations de son supérieur mais estime qu'il n'est pas encore l'heure d'évoquer la question de son avenir.

"C'est très flatteur et je l'en remercie. Les choses se passent très bien. Mais on a convenu tous les deux qu'il allait y avoir un moment où il faudra qu'on se pose pour discuter.. Mais le calendrier est très serré, il n'y a pas d'urgence, je ne suis pas en fin de contrat (Ndlr, il est engagé jusqu'au 30 juin 2022), je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m'éparpiller", a avoué le technicien nordiste, et d'ajouter : "Mes objectifs sont très clairs à très court terme. On a une situation incroyable, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en être là. On va trouver un moment en dehors de la série. J'ai apprécié sa déclaration, à l'heure actuelle, les choses se passent bien et on a la même vision des choses".