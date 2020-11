LOSC - Christophe Galtier répond aux rumeurs OL et OM

Chaque année ou presque, Christophe Galtier est annoncé du côté des deux Olympiques, que ce soit à Marseille ou à Lyon. Actuellement à Lille, où il réalise un travail formidable, le technicien a tenu à répondre à toutes ces rumeurs. Il envoie aussi un message à André Villas-Boas, qui a estimé que Galtier lorgnait son poste.

"Il se trompe. Il ne me connaît pas. C'est faux. (...) Après, que mon nom soit associé au club... Il y a deux paramètres. Un, je suis marseillais, ma famille vit à Marseille, j'ai été formé au club, j'ai été joueur au club... Et, deuxièmement, mon parcours depuis des années peut laisser penser aux gens que je peux entraîner l'OM. Mais pour moi, ce n'est pas un objectif en soi d'entraîner Marseille. Évidemment, quand vous êtes né à Marseille, que vous êtes formés là... Mais comme lui avec Porto, comme d'autres avec Paris ou Lyon. (...) Je n'ai jamais parlé à M. Eyraud (président de l'OM) ni à l'un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon. Je n'ai passé qu'un an à l'OL (comme adjoint d'Alain Perrin, en 2007-2008) et c'est une frustration, mais je devais partir quand Alain est parti. J'ai gardé de bonnes relations à Lyon, M. Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s'est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n'y a eu aucun contact", a déclaré Galtier à l'Equipe.