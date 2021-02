LOSC - Christophe Galtier reste sur sa faim malgré la position de leader

Apres avoir dominé Dijon (1-0) ce dimanche, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier est resté sur sa faim comme il l'a confié au micro de Téléfoot, malgré la position de leader de son équipe.

"La première période a été assez intéressante, on aurait pu être plus juste pour creuser l’écart. Après, on a fait une deuxième période très poussive. Alors, est-ce qu’il y a de la crispation ? Je ne sais pas. Ou bien de la suffisance, ou un petit creux physique lié à une grosse charge de travail depuis 3 semaines ? C’est peut-être ça qui explique cette seconde période difficile", a estimé le technicien des Dogues.