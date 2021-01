LOSC - Christophe Galtier salue les très bonnes performances de Sven Botman

Le LOSC a réalisé une excellente première partie de saison et se trouve après dix-neuf journées à un point de la place de leader. Les Lillois sont parvenus à se hisser au plus haut du classement notamment grâce à une excellente défense. Les Dogues sont la deuxième équipe à avoir encaissé le moins de buts en Ligue 1. Une statistique que Christophe Galtier doit en partie à Sven Botman. Présent en conférence de presse, l'entraineur de Lille a salué les très bons débuts du Néerlandais.

"Il avait ces caractéristiques aux Pays-Bas. Quand Luis (Campos) m’a présenté ce joueur, j’ai rapidement adhéré. On savait que c’était un homme de duels, bon dans les airs et au sol, mais aussi bon relanceur. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. Il a aussi devant lui des milieux qui travaillent énormément. Et il est aussi dirigé et commandé par José, qui est un homme d’expérience. Si j'ai souvenir d'un joueur aussi fort aussi jeune ? J’ai eu Kurt Zouma, qui jouait en Ligue 1 à 17 ans à Saint-Étienne, je souhaite à Sven le même parcours que Kurt" a déclaré le technicien lillois.