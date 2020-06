LOSC - Christophe Galtier scelle son avenir

Un temps annoncé dans le viseur de l'OM lorsque le futur d'André Villas-Boas, le coach marseillais, était très incertain, Christophe Galtier a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son avenir. Plein d'assurance, il a affirmé auprès du Canal Football Club : "je serai Lillois la saison prochaine point à la ligne".

L'entraîneur actuel du LOSC a également fait un point sur les rumeurs qui circulaient à son égard. "Premièrement, je n'ai jamais souhaité partir de Lille, la chose la plus importante c'est celle-là" a-t-il déclaré. "La deuxième chose est qu'on a dit que mes agents étaient entrés en contact avec Marseille, quand on dit cela c'est un gros mensonge. Et le troisième point important, et c'est ce que j'ai dis à mon président, aucune personne de l'Olympique de Marseille que ce soit par le président ou par personne interposée n'est venue me solliciter. Donc il n'y a pas d'histoire". En revanche, le technicien n'a pas caché son envie de revenir un jour sur le banc de l’OM, au moment opportun.