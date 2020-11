LOSC - Christophe Galtier se plaint du calendrier à son tour

Ce dimanche, Lille accueillera Lorient au Stade Pierre-Mauroy dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Mais les Dogues, qui devaient déjà faire sans José Fonte, Reinildo et Burak Yilmaz (suspendus), devront également composer avec les absences de Renato Sanches et Zeki Celik, blessés cette semaine en sélection. Lors d'un entretien accordé à l'Equipe qui apparaîtra ce jeudi, l'entraîneur nordiste Christophe Galtier s'est plaint du calendrier surchargé cette saison, en raison de la pandémie de coronavirus.

"C'est l'aberration d'un calendrier incroyable. Ceux qui ont fait ce calendrier international ont perdu tout repère de ce qu'est le football de haut niveau. Il y a de la casse de partout, dans toutes les sélections, tous les clubs sont touchés. On a compressé un calendrier et, en plus, on y a rajouté des matches, avec un amical à chaque trêve internationale", s'est agacé le technicien lillois.