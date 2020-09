LOSC - Christophe Galtier se prépare à des départs

Si le LOSC s'est montré particulièrement actif sur le mercato dans le sens des arrivées depuis le début de l'été (Yilmaz, David, Lihadji, Karnezis ou encore Botman et Angel Gomes), les Dogues vont devoir dégraisser avant le 5 octobre prochain. Et visiblement, Christophe Galtier se prépare à d'autres départs en plus de Victor Osimhen et Gabriel, partis à Naples (70 millions) et Arsenal (26 millions).

"Je connais les objectifs du président (Gérard Lopez), il a des engagements pris avec les institutions. Il veut atteindre ses objectifs. Après, qui va partir ? Je sais que le président et Luis Campos travaillent sur de futurs remplaçants si on en a besoin. Je ne demande pas d’arrivées. Evidemment que dans la situation idéale, si je pouvais garder cet effectif, je serais un entraîneur satisfait mais je sais que ça ne sera pas le cas, c’est clair depuis un certain moment" a-t-il déclaré sur Téléfoot.