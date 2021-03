LOSC - Christophe Galtier très remonté après sa suspension

Le LOSC avait été accroché (0-0) par Brest le 14 février dernier, ce qui avait déclenché la fureur de Christophe Galtier. L'entraineur des Dogues avait durant près d'une minute hurlé en direction des arbitres en les qualifiant notamment de "malhonnêtes". Ce jeudi soir, la commission de discipline de la LFP a décidé de sanctionner le technicien lillois d'un match de suspension, que l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne purgera lors du déplacement à Monaco pour la 29ème journée de Ligue 1.

"C'est incompréhensible. On a fait une visioconférence et je n'ai pas cherché à me dédouaner de mes propos. (…) Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que malhonnête est une insulte ? Je prends une sanction lourde parce que je l'aurais traité. Non je ne l'ai pas traité, j'ai simplement dit à une personne qu'elle avait été malhonnête par rapport à ce qu'on me dit au bord de la touche. Entre ce que l'on me dit et les actes, il y a un décalage. Evidemment, je n'aurais peut-être pas dû le dire de cette manière-là avec la frustration et la déception, mais je n'ai pas traité l'arbitre de malhonnête. Je trouve la sanction lourde et disproportionnée. Surtout quand on connaît l'importance du match qui arrive. Je suppose que ceux qui ont jugé à la commission de discipline connaissaient le calendrier et ont pris un malin plaisir à me suspendre pour ce match-là" a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse.