LOSC - Christophe Galtier va s'entretenir avec Gérard Lopez

Auteur d’une très belle saison aux commandes du LOSC, avec une solide 4e place glanée, Christophe Galtier est sans conteste l’un des meilleurs coachs de l’Hexagone. Ses travaux entrepris sur le groupe lillois, loin d’être stable à son arrivée au club en 2017, ont alors forcément attiré l’œil des cadors du championnat. Parmi eux, l’OM, dont l’intérêt représente l’une des rumeurs les plus persistantes de cette période de transfert. En tant que Marseillais de naissance, l’homme de 53 ans a dit “vouloir entraîner un jour l’OM”, avant d’ajouter : “mais ce n’est pas d’actualité car je suis dans le projet lillois et très épanoui dans ce projet-là”.

De quoi rassurer le peuple lillois dont la confiance envers Christophe Galtier semble être entière. En conférence de presse ce vendredi midi, le coach des Dogues, dont le contrat avec Lille expire dans un an, a indiqué être en passe de discuter de son avenir avec son Président Gérard Lopez. L’objectif de cette réunion est de “faire le point sur la projection sur l’avenir et pour voir si nous pouvons continuer après cette saison”, avant de conclure “je suis très heureux et épanoui ici”.