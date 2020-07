LOSC - Covid-19 : Bamba et Ikoné ont repris l'entraînement

Testés positifs au coronavirus après leur semaine de congés (du 6 au 13 juillet) et absents du match amical du LOSC face au Royal Mouscron, samedi (victoire 2-1), Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné ont pu reprendre l'entraînement lundi, comme le montrent des images relayées sur le compte Twitter du club nordiste. Renato Sanches, lui aussi infecté récemment, doit attendre de subir un deuxième test négatif pour quitter le Portugal et rentrer en France.

Ils étaient de retour au Domaine de Luchin aujourd’hui 👊



Et sachez que les deux Jonathan vont bien 😇 pic.twitter.com/Osq6J3j5ur — LOSC (@losclive) July 20, 2020