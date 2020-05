LOSC - D'où vient le ras-le-bol de Luis Campos ?

Luis Campos, conseiller sportif du président Gérard Lopez, souhaite quitter le LOSC. L'Equipe a dévoilé les raisons qui poussent le Portugais à partir.

Ces derniers jours, Luis Campos a clairement fait savoir au LOSC qu'il voulait claquer la porte. Le conseiller sportif du club lillois, très réputé sur la scène européenne, est annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de Tottenham mais ce serait finalement de nombreux désaccords en interne qui pousseraient le Portugais à vouloir quitter le Domaine de Luchin.

Dans son édition du jour, L'Equipe dévoile les coulisses de ce ras-le-bol. Depuis samedi, Campos ne répondrait plus au téléphone et aurait notamment fait annuler une réunion en visioconférence lundi soir. Une réunion qui portait sur l'avancée du recrutement des Dogues. L'Equipe estime que le dirigeant est excédé par le mode de fonctionnement du club, et que de nombreux éléments l'embêteraient.

Avant la période du confinement, il a aussi demandé à ses dirigeants de se séparer du directeur juridique et administratif, Julien Mordacq. L'absence de licence UEFA du dirigeant est pointée du doigt par Campos, mais aussi des dossiers qui trainent en longueur. Le football français et cette décision précoce de mettre un terme à la L1 lui poseraient également problème. Enfin, le Portugais aurait quelques soupçons sur les intentions de l'agent de Galtier. Il le soupçonnerait d'avoir agi en coulisse pour sonder le marché et notamment l'OM.