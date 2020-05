LOSC - Dabila n'a pas perdu une miette de la saison lilloise

Confiné en Belgique, où il est prêté depuis le début de la saison au Cercle Brugge KSV (21 matches joués en Jupiler League), Yves Dabila (23 ans) se rapproche d'un retour à Lille, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Sur le site officiel des Dogues, le jeune défenseur central s'est confié sur l'exercice 2019-2020 des hommes de Christophe Galtier, qu'il a suivi avec la plus grande attention.

"J'ai tout suivi, évidemment (sourire). Je suis en contact avec la majeure partie de l'équipe. C'est dommage, ils étaient sur la même lignée que la fin de saison dernière. Je suis fier d'eux. On avait (il se reprend, souriant). Ils avaient tous envie de rejouer la Champions League. Ils se battaient pour ça, pour les supporters, pour le club. Ils le méritaient", a estimé l'Ivoirien, et de conclure son intervention par un message à destination des supporters nordistes : "J'ai un message pour le LOSC, ses supporters et les Lillois en général : restez forts en cette période. On va tous revenir. Alors restez confinés, respectez les consignes d'hygiène car la santé est le plus important. Pour ma part, j'ai hâte de revenir au Stade Pierre Mauroy vous retrouver".