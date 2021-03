LOSC - David veut "aller le plus loin possible" en CDF

Hier soir, le Lille OSC a pris le meilleur sur le GFC Ajaccio (1-3, résumé), lors des 16èmes de finale de la Coupe de France. Un succès débriefé au micro d'Eurosport par Jonathan David (21 ans). L'attaquant canadien des Dogues a notamment salué le bon match délivré par les pensionnaires de National 2.

"Franchement, ils ont une bonne équipe, ils ont essayé de jouer au ballon et de nous poser des problèmes. Ils ont été de très bons adversaires", a indiqué le joueur nordiste, qui nourrit de grandes ambitions dans cette compétition : "On a bien fait de marquer ce deuxième but grâce à Xeka, car à 1-0 tout était encore possible. Le but nous a donné de la marge et un écart suffisant pour pouvoir respirer plus tranquillement en fin de match. On veut aller le plus loin possible dans cette compétition", a-t-il conclu.