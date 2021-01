LOSC - Des Dogues encore amoindris face à Angers

Deuxième du classement (36 points), le Lille OSC défiera le SCO Angers, neuvième (27 points), mercredi soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy). Pour cette affiche de la 18ème journée de Ligue 1, les Dogues seront amoindris puisque quatre joueurs sont d'ores et déjà indisponibles. Par ailleurs, l'incertitude règne toujours autour de Renato Sanches, qui a repris l'entraînement cette semaine.

"Zeki Çelik et Jérémy Pied sont forfaits, comme Luiz Araujo et Yusuf Yazici, qui ont le COVID-19", a révélé Christophe Galtier, l'entraîneur nordiste, en conférence de presse ce mardi midi. "Enfin, pour Renato Sanches, il se dit prêt à jouer. Une décision sera prise demain matin quant à sa présence ou non face à Angers", a précisé le tacticien lillois face aux journalistes.