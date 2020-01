LOSC - Fonte s'exprime sur la saison délicate des Dogues

Malgré une honorable 6ème place (31 points), le LOSC vit une saison en dents de scie. Éliminés de la Ligue des Champions dès la phase de groupes, les Dogues n'ont plus que le championnat et la Coupe de France comme objectifs. A l'image de plusieurs cadres, le groupe tourne moins bien cette saison. Selon le capitaine José Fonte, il n'y a rien d'étonnant à cela, comme il l'a justifié dans les colonnes de L'Equipe ce dimanche.

"Évidemment, je le savais (que ce serait difficile). Que ça se passerait comme ça. Vous avez vu les joueurs qu'on a perdus ? Pépé, qui avait fait une saison fantastique, Rafael Leao, qui avait marqué huit buts, Thiago Mendes et Youssouf Koné, qui étaient très importants pour nous. Mais aussi Rui Fonte. Qui se remettrait en claquant des doigts de la perte de cinq ou six joueurs ? Enlevez Cavani, Thiago Silva, Marquinhos et Di Maria à Paris ; il va se passer quoi ? Il faut être réaliste. Mais on va s'accrocher. Il faut finir dans les quatre premiers et on va tout faire pour : on joue Paris, puis Rennes et Marseille, à chaque fois chez nous. Il faut qu'on fasse une grosse deuxième partie de saison" a expliqué le défenseur portugais.