LOSC - Fonte veut embêter le PSG

Leader de la L1 après 7 journées, le LOSC réalise un super début de saison et devance même le PSG au classement, ce qui donne des idées à José Fonte (36 ans). Présent en conférence de presse, avant le match du LOSC en Ligue Europa ce soir, le défenseur portugais a affiché ses ambitions en championnat.

"Tout le monde sait que le PSG, c'est le champion. Ils ont des joueurs du top mondial. Mais Lille a la capacité de les battre. Après, sur 38 matchs, il faut être constant. Donc je veux motiver mes coéquipiers à se dépasser et à être constants. On va voir de quoi on sera capables. Je veux que l'on dissocie chaque match les uns des autres."