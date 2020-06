LOSC - Gabriel fait un point sur son mercato

Gabriel (22 ans) a réalisé une saison pleine avec le LOSC (24 matchs, 1 but en L1), que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et ses prestations lui ont permis de taper dans l'oeil de plusieurs gros clubs européens comme Naples, Everton ou encore Chelsea. Interrogé par L'Equipe, le Dogue a évoqué, brièvement, son mercato et assure qu'il n'a aucune idée de sa prochaine destination.

"Si je savais ce qui allait se passer, je ne vous mentirais pas. Mais je ne sais pas, alors j'attends. Je réfléchis, aussi. C'est gratifiant car il y a beaucoup d'équipes qui parlent de moi. Je veux aller le plus haut possible, je suis venu en Europe pour ça. Sur Internet, sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui sortent. On ne sait pas ce qui est vrai. Je vois tous les jours, 'ah Gabriel va là-bas, puis là-bas'... Mais en fait, on ne sait pas encore où je vais aller", a-t-il déclaré.