LOSC - Gabriel répond aux rumeurs de transfert

Âgé de 22 ans, Gabriel progresse à vitesse grand V dans le Nord de la France. Le défenseur brésilien du LOSC, pisté par les plus grands clubs anglais (Arsenal, Everton Chelsea), a enfin trouvé sa place dans l'axe, après des prêts délicats à Troyes puis en Croatie au Dinamo Zagreb. Aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste, le Dogue est évidemment au courant des rumeurs de transfert à son égard, comme il l'explique à France Football.

"Si on parle beaucoup de moi à l'étranger ? Je le vois, oui. Tous les jours, mes amis m'envoient des choses : des clubs, beaucoup de clubs (NDLR : Arsenal, Everton et Chelsea sont régulièrement cités pour le faire venir)... J'en suis content, car mon travail, et tout ce que j'ai fait, est récompensé. Ça ne fait pas que du bien à moi, mais aussi à d'autres personnes autour. Mais je suis content à Lille, je suis très bien, très content au club. J'aime ce club" assure Gabriel.

"Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais l'objectif, c'est de ramener à nouveau le LOSC en Ligue des champions. Pour le reste, je laisserai mes agents et le club en parler, mais je suis très content ici". Alors qu'on évoque des sommes de plus de 30 millions d'euros pour Gabriel, il parait très difficile d'imaginer le Brésilien une saison de plus à Lille, étant donné le système d'achat/vente mis en place par Gérard Lopez.