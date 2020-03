LOSC - Coronavirus : Galtier préfère les huis clos aux reports

Christophe Galtier réagit à la décision de l'état d'interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes à cause de l'épidémie du coronavirus. Pour le coach, il n'y a pas a discuter ce genre de décisions, et il préfère même que les matches soient à huis-clos que reporté ou annulé.

"Evidemment, il faut se plier à cette décision. Il n'y a aucun commentaire à faire là-dessus. Les gens seront devant leur télévision pour regarder les matches. Je préfère ça que reporter ou annuler les matches [...] il faudra s'adapter" a déclaré Galtier.