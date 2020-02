LOSC - Galtier : 'Les joueurs ont pris du plaisir'

Lille est reparti vers l'avant samedi soir en dominant Toulouse (3-0, analyse et notes) lors de la 26ème journée de Ligue 1. Grâce à un but inscrit d'entrée de jeu, les Dogues se sont facilités la tache et n'ont pas eu à forcer leur talent par la suite. Après la rencontre, Christophe Galtier a affiché sa satisfaction. "Il était important de l'emporter pour rester à la lutte avec le haut du tableau. On l'a bien fait d'entrée, c'est ce qui rend plus facile ce genre de match. On a fait une bonne première période, la seconde a été plus poussive, avec un faux rythme qui s'est installé. Mais c'est une belle soirée : on a marqué trois buts, sans en encaisser, et les joueurs ont pris du plaisir à jouer ensemble" a-t-il commenté.

Avec ce succès, le LOSC revient à neuf points de l'OM, battu hier par le FC Nantes (1-3). Un écart encore conséquent et qui sera difficile à combler selon l'entraîneur lillois. "Neuf points c'est beaucoup quand il n'y a pas de confrontation directe, c'est très difficile à rattraper."